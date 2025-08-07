Le quisieron sacar una importante suma de dinero en Chacabuco

Momento de desesperación. Además, Información sobre otro robo.
Una vecina estuvo a punto de ser estafada en una suma importante de pesos este jueves.
Volver a Chacabuquero.
Alguien quiso aprovecharse de la desesperación en la que se encontraba.
Sucedió así: la vecina estuvo ayudando a buscar al caballo de su nieto del corazón, que se suponía que habían robado de un predio de la calle San Luis. Solamente se había encontrado la soga cortada.
Es por eso que publicó su número de teléfono, incluído en la página de Facebook de Chacabuquero, para ver si alguien tenía datos.
La cuestión es que recibió llamados de 3 números. Uno estaba totalmente bloqueado y los otros dos no. En el caso de estos últimos un sujeto dijo que le había comprado el caballo a los ladrones y pidió 100 mil pesos de rescate.
Obviamente, es el mismo cuento del tío que se usa para estafas en el caso de robos de autos y motos.
Lo que pasa es que la vecina no estaba en condiciones de reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo. Lo salvó el hecho de que no tenía el dinero disponible.
Lo otro que pasó es que poco después se comunicó un vecino de la planta depuradora y le informó que en esa zona estaba el caballo, pastando libremente.
Así fue como fue recuperado el equipo.
Robo. Una vecina del barrio Parque Chacabuco sufrió esta tarde el robo de una bicicleta.
Ocurrió en Pueyrredón entre Bernardo de Irigoyen y Aristóbulo del Valle.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
Accidente en el centro de Chacabuco
- Novedades en un caso de robo ocurrido en Chacabuco
- Vecina agredida en las calles de Chacabuco
- Hicieron el curso de Agentes de Tránsito y piden que el Municipio los tenga en cuenta
- "Pedimos una ambulancia, tardó una hora, hoy estamos velando a mí abuela"
- Violento accidente en la noche de Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Robo - Amenazas - Daños
Todavía se habla de esto:
- Tedesco pidió que lo denuncien
- Misa, Peña y Día del Niño en una parroquia de Chacabuco
- Copa País: Chacabuco perdió en San Pedro
- Incidentes en un barrio de Chacabuco
- Finde: Salame en Giles - Galleta en Mercedes - Deportes en Chacabuco
- "Estuve recibiendo mensajes impropios de un concejal de Chacabuco"
- Video: Jóvenes arrojan pirotecnia contra la escuela católica de Chacabuco
- Accidente en el centro de Chacabuco
- Incidente con una persona trasladada al Hospital en Chacabuco
- Una rifa con importantes premios ya se vende en Chacabuco
- La colectividad de Chacabuco festeja la independencia de Bolivia
- Otro ataque fatal en un barrio de Chacabuco
- Cadena de oración por un vecino internado en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario