La Municipalidad de Chacabuco recibió menos fondos coparticipables

Financiamiento.
La Municipalidad de Chacabuco y otras de la región recibieron menos fondos coparticipables en los últimos tiempos.
Esto es lo que marca un informe elaborado por una consultora que fue publicado recientemente por un medio regional.
Se trata de un trabajo que estudia la llegada de los impuestos coparticipables, fondo de financiamiento educativo y fondo de fortalecimiento de recursos a las comunas desde la Provincia.
En junio la caída fue de 1,89 por ciento con respecto al pedido anterior en el caso de Chacabuco según el estudio de la consultora PPA dado a conocer por infonoroeste.
No es el único caso en la sección electoral: Alberti: -1,20%, Chivilcoy: -3,42%, Leandro N. Alem: -7,79%, Pehuajó: -4,12%, son ejemplos de las caídas.
Pero hay ejemplos en los cuales hubo aumento en la llegada de los fondos coparticipables como General Villegas: +1,83%, Junín: +0,61% y Bragado: 2,61%.
