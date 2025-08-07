- Accidente en el centro de Chacabuco

Mediodía.
Este mediodía se registró un accidente de tránsito en la zona céntrica de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron una camioneta y una moto.
La persona que manejaba la moto fue trasladada al Hospital en ambulancia.
Se le dio intervención a Tránsito y a la Policía.
Ocurrió en Buenos Aires entre Moreno y Zapiola.
