Accidente en el centro de Chacabuco




Mediodía.

Este mediodía se registró un accidente de tránsito en la zona céntrica de Chacabuco.



Participaron una camioneta y una moto.

La persona que manejaba la moto fue trasladada al Hospital en ambulancia.

Se le dio intervención a Tránsito y a la Policía.

Ocurrió en Buenos Aires entre Moreno y Zapiola.

