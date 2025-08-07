Información importante para quienes viajan de Chacabuco a Junín en colectivo

Novedad.
Todos aquellos vecinos de Chacabuco que acostumbran a viajar a Junín en colectivo deberán atender a una información importante.
Volver a Chacabuquero.
Desde el domingo 10 de agosto toda la operatividad se trasladará al nuevo edificio de la estación de colectivos de Junín ubicado en Circunvalación y Ruta Nacional 7.
La estación que se encuentra en el centro de la vecina ciudad ya no será usada.
Para ir del nuevo edificio al centro habrá que apelar a un taxi o a un colectivo interno.
Se trata de los buses de la línea Verde, que conectarnos con las otra linas. Se paga con tarjeta Sube.
Estas son sus frecuencias:
- de lunes a viernes, cada 20 minutos, iniciando recorrido desde la estación hacia la Clínica La Pequeña Familia. Primer servicio a las 5.35 y último a las 21.40;
- los sábados, el servicio funcionará dentro del mismo horario de lunes a viernes pero cada 30 minutos;
- domingos y feriados, el primer recorrido desde Villa del Parque será a las 6 de la mañana y el último viaje partirá a las 21.15. Desde la Pequeña Familia, el horario del primer viaje será a las 6.20 horas y el último, a las 21.40. Estos dos días, la frecuencia será de 1 hora.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Le quisieron sacar una importante suma de dinero en Chacabuco
Accidente en el centro de Chacabuco
- Novedades en un caso de robo ocurrido en Chacabuco
- Vecina agredida en las calles de Chacabuco
- Hicieron el curso de Agentes de Tránsito y piden que el Municipio los tenga en cuenta
- "Pedimos una ambulancia, tardó una hora, hoy estamos velando a mí abuela"
- Violento accidente en la noche de Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Robo - Amenazas - Daños
Todavía se habla de esto:
- Tedesco pidió que lo denuncien
- Misa, Peña y Día del Niño en una parroquia de Chacabuco
- Copa País: Chacabuco perdió en San Pedro
- Incidentes en un barrio de Chacabuco
- Finde: Salame en Giles - Galleta en Mercedes - Deportes en Chacabuco
- "Estuve recibiendo mensajes impropios de un concejal de Chacabuco"
- Video: Jóvenes arrojan pirotecnia contra la escuela católica de Chacabuco
- Accidente en el centro de Chacabuco
- Incidente con una persona trasladada al Hospital en Chacabuco
- Una rifa con importantes premios ya se vende en Chacabuco
- La colectividad de Chacabuco festeja la independencia de Bolivia
- Otro ataque fatal en un barrio de Chacabuco
- Cadena de oración por un vecino internado en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario