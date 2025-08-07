jueves, 7 de agosto de 2025

Información importante para quienes viajan de Chacabuco a Junín en colectivo

 


Novedad.

Todos aquellos vecinos de Chacabuco que acostumbran a viajar a Junín en colectivo deberán atender a una información importante.



Desde el domingo 10 de agosto toda la operatividad se trasladará al nuevo edificio de la estación de colectivos de Junín ubicado en Circunvalación y Ruta Nacional 7. 

La estación que se encuentra en el centro de la vecina ciudad ya no será usada.

Para ir del nuevo edificio al centro habrá que apelar a un taxi o a un colectivo interno.

Se trata de los buses de la línea Verde, que conectarnos con las otra linas. Se paga con tarjeta Sube.

Estas son sus frecuencias: 

- de lunes a viernes, cada 20 minutos, iniciando recorrido desde la estación hacia la Clínica La Pequeña Familia.  Primer servicio a las 5.35 y último a las 21.40;

- los sábados, el servicio funcionará dentro del mismo horario de lunes a viernes pero cada 30 minutos;

- domingos y feriados, el primer recorrido desde Villa del Parque será a las 6 de la mañana y el último viaje partirá a las 21.15. Desde la Pequeña Familia, el horario del primer viaje será a las 6.20 horas y el último, a las 21.40. Estos dos días, la frecuencia será de 1 hora.


