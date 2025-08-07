Inauguraron luminarias en 7 cuadras de Chacabuco

Camino a un campo deportivo.
El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó esta noche la inauguración de siete nuevas cuadras de luminaria LED, sobre calle Coronel Melián, entre acceso Elguea Román y Soler, hasta el predio deportivo del Club Racing.
Volver a Chacabuquero.
El Jefe Comunal se dirigió a los vecinos presentes expresando “su alegría por concluir con el objetivo de iluminar el recorrido desde el acceso hasta las instalaciones deportivas de una institución que realiza un trabajo deportivo y social importantísimo, acercando a niños y jóvenes al deporte.
Pudimos incluir este trayecto dentro del plan de 80 nuevas cuadras más de luminarias LED que nos habíamos comprometido tiempo atrás, las que se suman a las más de 300 que llevamos en lo que va de gestión”, continuó el tres veces Intendente del Partido de Chacabuco.
“Además, realizamos obras complementarias de mejorado de calle y colocación de piedras para que los vecinos y vecinas que utilizan a diario esta calle lo puedan hacer con mayor seguridad ciudadana y de tránsito, trayendo mejor calidad de vida y comodidad para todos”, finalizó Golía.
Por su parte, el Vicepresidente de Racing Club Chacabuco, Mauricio Suárez, manifestó “un profundo agradecimiento al Intendente por esta obra que anhelábamos desde hace tres años, cuando comenzamos con el sueño de la cancha de Racing y esta zona era solo un bosque y ni siquiera había calles abiertas”.
Finalmente, uno de los vecinos que se acercó a participar de la inauguración, transmitió su agradecimiento a la gestión diciendo que “de un monte cerrado pasamos a un camino iluminado y empedrado. Como vecino de muchos años en este lugar, estoy contento de que hoy las chicas puedan volver del trabajo más tranquilas y sin apuro; antes ya a las cinco de la tarde tenían que estar viniendo porque oscurecía y era peligroso. Hoy podemos decir que esta zona va para adelante”, concluyó.
