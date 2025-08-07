jueves, 7 de agosto de 2025

"Pedimos una ambulancia, tardó una hora, hoy estamos velando a mí abuela"

 

Nota pedida.

Ayer a las 8.00 de la mañana la señora que cuidaba a mí abuela llamó a mi mamá y le dijo que no la vió bien.



Mi mamá llamó al Hospital para que mandaran una ambulancia. Explicó que mi abuela tenía 91 años y le respondieron que primero fuera hasta la casa de mí abuela, vea cómo estaba y luego volviera a llamar. 

Mi mamá fue (vivimos a 2 cuadras) y volvió a llamar al Hospital y nunca llegó la ambulancia.

Estaba en un edificio, en Rivadavia y Sarmiento.

Mi primo paró a un patrullero en la calle para pedir la ambulancia.

 Mi tío llamó a un conocido dentro del sistema para que manden la ambulancia y recién ahí la enviaron.

Una vergüenza total

La ambulancia para hacer 10 cuadras tardó 1 hora. Es una vergüenza.

Hoy a mí abuela la estamos velando.

Firma:

Florencia 


