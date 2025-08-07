"Pedimos una ambulancia, tardó una hora, hoy estamos velando a mí abuela"

Nota pedida.
Ayer a las 8.00 de la mañana la señora que cuidaba a mí abuela llamó a mi mamá y le dijo que no la vió bien.
Volver a Chacabuquero.
Mi mamá llamó al Hospital para que mandaran una ambulancia. Explicó que mi abuela tenía 91 años y le respondieron que primero fuera hasta la casa de mí abuela, vea cómo estaba y luego volviera a llamar.
Mi mamá fue (vivimos a 2 cuadras) y volvió a llamar al Hospital y nunca llegó la ambulancia.
Estaba en un edificio, en Rivadavia y Sarmiento.
Mi primo paró a un patrullero en la calle para pedir la ambulancia.
Mi tío llamó a un conocido dentro del sistema para que manden la ambulancia y recién ahí la enviaron.
Una vergüenza total
La ambulancia para hacer 10 cuadras tardó 1 hora. Es una vergüenza.
Hoy a mí abuela la estamos velando.
Firma:
Florencia
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Violento accidente en la noche de Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Robo - Amenazas - Daños
Todavía se habla de esto:
- Tedesco pidió que lo denuncien
- Misa, Peña y Día del Niño en una parroquia de Chacabuco
- Copa País: Chacabuco perdió en San Pedro
- Incidentes en un barrio de Chacabuco
- Finde: Salame en Giles - Galleta en Mercedes - Deportes en Chacabuco
- "Estuve recibiendo mensajes impropios de un concejal de Chacabuco"
- Video: Jóvenes arrojan pirotecnia contra la escuela católica de Chacabuco
- Accidente en el centro de Chacabuco
- Incidente con una persona trasladada al Hospital en Chacabuco
- Una rifa con importantes premios ya se vende en Chacabuco
- La colectividad de Chacabuco festeja la independencia de Bolivia
- Otro ataque fatal en un barrio de Chacabuco
- Cadena de oración por un vecino internado en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario