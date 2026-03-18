Accidente en la noche de Chacabuco

Avenida.
Esta noche se registra un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron en el mismo una moto y una camioneta.
Se acercó al lugar personal de la Policía, Tránsito y el SAME para asistir al motociclista.
Ocurrió en Perón entre Pellegrini y Quintana.
Tránsito. La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado de los operativos del día.
Se retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco dos de las mismas conducidas por menores de edad. Se retuvieron nueve licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.
Se retuvieron tres automóviles por no dar cumplimiento con el acta de intimación( vehículo en estado de abandono)
Se retuvo un automóvil participe de un accidente por circular sin seguro obligatorio
Se labraron 12 actas de infracción por estacionar camiones y acoplados en zona no permitida.
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