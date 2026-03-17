martes, 17 de marzo de 2026

Instalaron cámaras de seguridad en una plazoleta de Chacabuco

 


Seguridad.

La Municipalidad de Chacabuco informó que se instalaron cámaras de seguridad en una plazoleta de la ciudad.



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Si bien la gacetilla de prensa publicada en las redes sociales comunales hablan de la plazoleta 2 de Junio del barrio La Amistad, las fotos muestran a la plazoleta Juan Pedro Martini, ubicada en Doctor Fernández y pasaje Martini, de reciente inauguracióne.

Entre ambos espacios públicos hay una cuadra de distancia. 

No obstante, la Plazoleta Juan Pedro Martini fue recientemente inaugurada y también sufrió daños que fueron denunciados por los vecinos. Además, queda a metros de Doctor Fernández, que se convertirá e un aliviador de tránsito pavimentado rumbo al acceso Elguea - Román.


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