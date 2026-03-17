Instalaron cámaras de seguridad en una plazoleta de Chacabuco

Seguridad.
La Municipalidad de Chacabuco informó que se instalaron cámaras de seguridad en una plazoleta de la ciudad.
Volver a Chacabuquero.
Si bien la gacetilla de prensa publicada en las redes sociales comunales hablan de la plazoleta 2 de Junio del barrio La Amistad, las fotos muestran a la plazoleta Juan Pedro Martini, ubicada en Doctor Fernández y pasaje Martini, de reciente inauguracióne.
Entre ambos espacios públicos hay una cuadra de distancia.
No obstante, la Plazoleta Juan Pedro Martini fue recientemente inaugurada y también sufrió daños que fueron denunciados por los vecinos. Además, queda a metros de Doctor Fernández, que se convertirá e un aliviador de tránsito pavimentado rumbo al acceso Elguea - Román.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Piden ayuda para una madre de Chacabuco
- Joven herido en la madrugada de Chacabuco
- El SMN mantiene las alertas para Chacabuco y la zona
- Cayeron motos, autos y caballos en los operativos de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Choque y daño en la noche de Chacabuco
- Mostraron el rellenado de una cava de Chacabuco
- Corte programado de energía en Chacabuco
- Incendio en un comercio de Chacabuco
- Se trata normativa para regular un nuevo servicio que se presta en Chacabuco
- Accidente en el centro de Chacabuco
- Se trata normativa para regular un nuevo servicio que se presta en Chacabuco
- Anunciaron proyectos para una localidad de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario