martes, 17 de marzo de 2026

Salida de bomberos: incendio en un sector alejado de Chacabuco

 

Esta noche. Más datos.

La sirena de bomberos fue motivada por un incendio  en inmediaciones de San Patricio por la ruta 30 camino a Chivilcoy. 

Fueron enviadas a dos dotaciones al lugar.




Volver a Chacabuquero.



El incendio estaría generalizado. El campo se llamaría "Las magnolias". En principio se dijo que se estaba incendiando una vivienda. Luego surgió la información que la quema ya estaría controlada.

Un móvil de bomberos quedó atorado camino al incendio y otro fue enviado a remolcarlo. Ocurrió en inmediaciones del cruce con la ruta 42, o camino ancho a Bragado.



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