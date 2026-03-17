Piden ayuda para una madre de Chacabuco

Situación complicada.
Familiares y amigos pidieron ayuda para una vecina de Chacabuco que está pasando por una situación delicada.
Volver a Chacabuquero.
Su bebé ha sido trasladado al Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata. El pequeño no está grave, se aclaró.
Lo que ocurre es que la mujer no cuenta con recursos para poder afrontar la estadía en la Capital de la provincia de Buenos Aires. Se llama Ludmila Daniela Sosa.
Está en circulación una rifa que se puede adquirir llamando al 2352544949.
También se puede depositar dinero en la cuenta de la vecina. Este es el CBU: 0000003100074335660174
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Joven herido en la madrugada de Chacabuco
- El SMN mantiene las alertas para Chacabuco y la zona
- Cayeron motos, autos y caballos en los operativos de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Choque y daño en la noche de Chacabuco
- Mostraron el rellenado de una cava de Chacabuco
- Corte programado de energía en Chacabuco
- Incendio en un comercio de Chacabuco
- Se trata normativa para regular un nuevo servicio que se presta en Chacabuco
- Accidente en el centro de Chacabuco
- Se trata normativa para regular un nuevo servicio que se presta en Chacabuco
- Anunciaron proyectos para una localidad de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario