miércoles, 18 de marzo de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Elena.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

  - María Elena González. Falleció a los 76 años. Casa de duelo: Rawson.

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