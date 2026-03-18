Doble alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El servicio meteorológico nacional emitió una alerta por tormentas fuertes para chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
La misma es de nivel amarillo y se extiende en la tarde y la noche del viernes y la mañana del sábado.
Los distritos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.
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