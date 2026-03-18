Municipalidad de Chacabuco: recambio de luces y un curso para jóvenes

Breves.
Luces. El Intendente Municipal, Darío Golía, participó anoche de la celebración por el 69º aniversario de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco. El Jefe Comunal compartió la mesa principal junto al presidente de la entidad, Hernán Ibáñez; el secretario, Juan Manuel Golía; y el tesorero, Gustavo Correa.
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“Es una gran alegría estar acá. Es una tarea difícil la de las instituciones que buscan el bien común. Junto a la Cooperativa Eléctrica llevamos adelante con el Municipio un trabajo mancomunado, como dos de las entidades más importantes de Chacabuco, trabajando por el crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad”, expresó Golía en el inicio de su alocución.
Durante la jornada, el Intendente, junto a autoridades de la institución, firmó un convenio para la ejecución de nuevas obras que contemplan la instalación de luminarias LED en 55 cuadras de la ciudad. Además, se realizará el recambio de luminarias en avenidas clave como Solís, Perón y Miguel M. Gil.
Policías. El Intendente Municipal, Darío Golía, dio la bienvenida a los 8 nuevos efectivos de la Policía Bonaerense que comenzarán a prestar servicio en Chacabuco. El Jefe Comunal recibió a los efectivos acompañado por el Secretario de Gobierno, Javier Estévez; Subsecretario de Seguridad, Mauricio Yonna; el Comisario de la Jefatura Comunal de Chacabuco, Germán Lopardo; la Comisaría de la Estación de Policía, Melina Ortolano; y el Asesor Letrado de la Municipalidad, Matías Sassoni.
Curso. El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó este miércoles la conferencia de prensa en donde fue presentada la Capacitación de Cooperativismo Joven, impulsada a través de la Secretaría de Gestión Territorial y Capacitación Municipal.
La misma comenzará el lunes 6 de abril y se cursará los días lunes y jueves de 19:00 a 21:00 horas. La cursada será presencial en el Centro Joven (Falucho 202) y está destinada a jóvenes entre 17 y 35 años. La capacitación se extenderá hasta el lunes 1 de junio.
La inscripción puede realizarse a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1-621QmQISvHpVeBO73-LWu0yIFm2Xp9uBuUwgmlEQ2r0tg/viewform
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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