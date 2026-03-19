Joven herido con un arma blanca en la noche de Chacabuco

Hospitalizado. Además, un robo muy particular.
Un menor de 17 años de edad recibió atención médica en la Guardia del Hospital municipal de Chacabuco a raíz de una herida de arma blanca.
Volver a Chacabuquero.
El joven llegó al nosocomio con la madre. Esta última también llamó a la Policía para denunciar la situación.
Al parecer, la mujer acusó a la novia de su hijo de atacarlo con un cuchillo y herirlo en una pierna. Se dió intervención a la Comisaría de la Mujer y la Familia para tratar de establecer en cuáles circunstancias se dio la situación violenta.
Robo. La vecina Lourdes Manzu informó que anoche le robaron una rueda rodado 29 de una bicicleta que había dejado afuera del edificio de los Colegios Secundarios.
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