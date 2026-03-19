Cambio en una licitación estratégica para Chacabuco y la zona

Sobre la hora.
Se registró un cambio en la licitación de una ohra estratégica para Chacabuco y la zona.
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Se trata de la ampliación de la capacidad del río Salado, tramo V, etapa 1 y 2, en los partidos de Alberti, Bragado y Chacabuco.
La novedad es que se prorrogó el plazo para presentar ofertas hasta el 23 de abril de 2026. La fecha anterior era este 19 de marzo. El cambio fue atribuido a las consultas técnicas y pedidos de los interesados en presentar ofertas, se informó desde el gobierno provincial.
Cabe recordar que ya se había aplazado la fecha. El presupuesto oficial ronda los 67 mil millones de pesos.
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