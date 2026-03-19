jueves, 19 de marzo de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

  Que en paz descanse: Gisela.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

  - Ana Gisela Rodríguez viuda de Teruzzi. Falleció  a los 92 años. Casa de duelo: Sarmiento 349. Sepelio: 20 de marzo a las 9.00.

.


Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Hubo tres allanamientos contra el narcotráfico en Chacabuco

- Joven herido con un arma blanca en la noche de Chacabuco

- Más datos del accidente en la noche de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Ranking: Midieron la imagen positiva del intendente de Chacabuco y el resultado sorprendió

- Festival en la previa del 24 de marzo en Chacabuco

- Doble alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Joven accidentada en Chacabuco

- Nuevo accidente de tránsito en Chacabuco

- Municipalidad de Chacabuco: recambio de luces y un curso para jóvenes

 - Motociclista accidentada en Chacabuco

- Principio de incendio en un auto

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Necrológicas I del miércoles

- Choque en Chacabuco y un pedido al intendente


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)