Hubo tres allanamientos contra el narcotráfico en Chacabuco

Todo surgió de un procedimiento fuera de la ciudad.
En las últimas horas se llevaron a cabo 3 allanamientos contra el narcotráfico en Chacabuco por una causa que se inició fuera del distrito.
Volver a Chacabuquero.
En inmediaciones de ruta 7 y acceso Elguea - Román: fueron secuestrados: una máquina contadora de billetes, una escopeta tipo all-shot sin numeración ni marca, cuatro bolsas con postas de goma, y un cuaderno con anotaciones de nombres, entregas y deudas.
En una vivienda ubicada en calle La Rioja, en el barrio La Ilusión, fueron secuestrados: dos teléfonos celulares, entre ellos un Motorola G15 de color verde.
El tercer allanamiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado en Catamarca continuación en la que no se retuvo nada.
Los procedimientos fueron ejecutados por personal policial a las órdenes de la Superintendencia de Seguridad Vial en el marco de una causa caratula “Atentado y resistencia a la autoridad – Tenencia de estupefacientes para su distribución” que investiga el Juzgado Federal de Mercedes, a cargo del juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pintos, con la Secretaría Nº 4 .
Todo comenzó el domingo cuando una persecución policial por la autopista que comenzó en General Rodríguez y terminó 30 kilómetros más adelante con un auto Chevrolet Astra gris que chocó con un patrullero. El rodado tenía patente de Chacabuco.
En el vehículo se encontraron dos envoltorios de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 2,126 kilogramos y una bolsa con 86 gramos de hojas de coca. La Policía detuvo en el lugar a los ocupantes, identificados como Agustín Ezequiel Forti de 20 años; Ignacio Ruiz Díaz de 22 años y Matías Gabriel Castillo de 18 años. Todos tienen domicilio en Chacabuco,
La causa penal tiene por finalidad tratar de idénticar el origen y el destino de la droga. Esta información y las fotos fue difundidas por fuentes de la Municipalidad de General Rodríguez.
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