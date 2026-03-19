Comenzó a dictarse una licenciatura en Chacabuco

Centro Universitario.
El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó este jueves el acto de inicio del ciclo lectivo 2026 de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el Centro Universitario de Chacabuco.
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Allí, Golía recibió a las autoridades de la casa de estudios Lic. Emiliano Cagnacci (Subsecretario de la Dirección Académica del Ciclo Básico Común); Lic. Maria Santini (Directora de la Carrera de Lic. Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires); y Lic. José Luna (Director de Sede Vicente López de la Carrera de Lic. Enfermería UBA).
“Nuestro proyecto de formar un Polo Universitario en Chacabuco tenía como uno de los objetivos poder traer esta Licenciatura, que se complementa con la Tecnicatura del InTech 132. Tenemos una necesidad en nuestra ciudad de tener una mayor formación y posibilidades de educación superior. Hoy ver a tantos alumnos, alumnas, nos llena de satisfacción”, manifestó Golía.
Por otro lado, Golía, visitó este jueves la planta de YPF Agro del Grupo Eduardo Beraza S.A., en donde fue recibido por el CEO de la compañía, Juan Manuel Agostinelli y el Jefe de Planta en Chacabuco, Silvio Romero.
Allí, el Jefe Comunal y las autoridades dialogaron acerca del trabajo en conjunto entre el sector público y privado para el desarrollo de la comunidad, además de las próximas inversiones que planea la empresa para nuestra ciudad.
“Estamos hoy visitando y recorriendo la planta de esta empresa importante que está trabajando en Chacabuco, haciendo inversiones en un momento muy difícil del país, de la economía, lo que para nosotros es una gran alegría porque significa más trabajo y desarrollo para nuestro pueblo. Lo fundamental es que tienen más proyectos para seguir creciendo en Chacabuco, nos ponemos a disposición trabajando lo público con lo privado”, expresó Golía.
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