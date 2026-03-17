Choque en Chacabuco y un pedido al intendente

Esta noche.
Esta noche se registró un choque en la ciudad de Chacabuco.
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La información fue suministrada por un lector de Chacabuquero. En el siniestro participaron dos autos marca Ford y Renault. No hubo heridos. Solamente se registraron daños materiales. Ni Policía ni el SAME se acercó al lugar. Ocurrió en Alsina y Conesa.
Pedido. El bloque de concejales de Somos presentó un pedido de informes al Departamento Ejecutivo de la Municipalidad sobre la denuncia contra motociclistas que generan ruidos molestos, la cantidad de vehículos retenidos durante los últimos meses,, la compactación de rodados secuestrados, y la estructura de la Subsecretaría de Tránsito
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