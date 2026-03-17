martes, 17 de marzo de 2026

Choque en Chacabuco y un pedido al intendente

 

Esta noche.

Esta noche se registró un choque en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

La información fue suministrada por un lector de Chacabuquero. En el siniestro participaron dos autos marca Ford y Renault. No hubo heridos. Solamente se registraron daños materiales. Ni Policía ni el SAME se acercó al lugar. Ocurrió en Alsina y Conesa.

Pedido. El bloque de concejales de Somos presentó un pedido de informes al Departamento Ejecutivo de la Municipalidad sobre la denuncia contra motociclistas que generan ruidos molestos, la cantidad de vehículos retenidos durante los últimos meses,, la compactación de rodados secuestrados, y la estructura de la Subsecretaría de Tránsito 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Transito: Detectaron gran cantidad de vehículos mal estacionados en Chacabuco

- Vecino involucrado en un choque fuera de Chacabuco

- Salida de bomberos: incendio en un sector alejado de Chacabuco

- Instalaron cámaras de seguridad en una plazoleta de Chacabuco

- Necrológicas I

- Piden ayuda para una madre de Chacabuco

- Mix de Chacabuco: 

- Piden cuidar los caminos

- Marcan calle

 - Curso de RCP

- Joven herido en la madrugada de Chacabuco 

- El SMN mantiene las alertas para Chacabuco y la zona

- Cayeron motos, autos y caballos en los operativos de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Choque y daño en la noche de Chacabuco

- Necrológicas I

- Mostraron el rellenado de una cava de Chacabuco

- Corte programado de energía en Chacabuco

- Incendio en un comercio de Chacabuco

- Se trata normativa para regular un nuevo servicio que se presta en Chacabuco 

- Mix: 

- Accidente en el centro de Chacabuco

- Quejas por una quema 

- Se trata normativa para regular un nuevo servicio que se presta en Chacabuco 

- Policiales de Chacabuco:

- Vecina hospitalizada

- Se entregó

- Detenidos

- Anunciaron proyectos para una localidad de Chacabuco





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)