Ranking: Midieron la imagen positiva del intendente de Chacabuco y el resultado sorprendió

Encuesta.
Recientemente se publicó un ranking de intendentes de la provincia de Buenos Aires tomando en cuenta el diferencial entre la imagen positiva y negativa.
Volver a Chacabuquero.
El trabajo fue realizado por la consultora CB Global Data. Midió a todos los jefes comunales en ejercicio de sus funciones.
Rubén Darío Golía obtuvo uno de los mejores resultados del ranking en el interior bonaerense sin contar al Conurbano. No obstante, quedó en segundo lugar en la Cuarta sección electoral. El intendente de Chacabuco consiguió un diferencial positivo del 19,9 por ciento y su psr de Alberti, Jorge Gaute, del 21 por ciento.
El intendente de Junín, Juan Fiorini, obtuvo un diferencial negativo del 7,3 por ciento, pero quedó por encima de María José Gentile de 9 de Julio (-9,8 por ciento) y Pablo Zurro de Pehuajó (-10,4 por ciento).
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Festival en la previa del 24 de marzo en Chacabuco
- Doble alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Joven accidentada en Chacabuco
- Nuevo accidente de tránsito en Chacabuco
- Municipalidad de Chacabuco: recambio de luces y un curso para jóvenes
- Motociclista accidentada en Chacabuco
- Principio de incendio en un auto
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Necrológicas I del miércoles
- Choque en Chacabuco y un pedido al intendente
Todavía se habla de esto:
- Choque en Chacabuco y un pedido al intendente
- Transito: Detectaron gran cantidad de vehículos mal estacionados en Chacabuco
- Vecino involucrado en un choque fuera de Chacabuco
- Salida de bomberos: incendio en un sector alejado de Chacabuco
- Instalaron cámaras de seguridad en una plazoleta de Chacabuco
- Piden ayuda para una madre de Chacabuco
- Joven herido en la madrugada de Chacabuco
- El SMN mantiene las alertas para Chacabuco y la zona
- Cayeron motos, autos y caballos en los operativos de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario