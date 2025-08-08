Niña mordida por un perro en un barrio de Chacabuco

Se pidió una ambulancia. Se agregó el testimonio de un vecino sobre los perros en las calles.
Una niña fue mordida por un perro esta tarde en un barrio de la ciudad de Chacabuco.
Mi padre pidió presencia de la policía y también se convocó a una ambulancia.
Al parecer el can mordió la pierna de una menor de 11 años cuando está circulaba en bicicleta por la calle Insiarte a la altura del pasaje Olmedo.
Finalmente, se decidió el traslado de la menor al nosocomio local.
Fui identificado el dueño del perro.
Testimonio:
Hoy al mediodía salí a pedalear por zonas urbanas cómo Castelli continuación. Volví por la avenida Garay detrás del Cementerio y algunas partes más pero eso no sería el caso sino que en tres oportunidades me salieron a correr perros. Uno de ellos me alcanzó a tocar,casi me muerde.
Después pasan las cosas y no son de nadie.
¿Si me mordía o me caía quien es el responsable? Nadie.
Firma:
Emilio
