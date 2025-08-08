La Libertad Avanza presentó a sus candidatos en Chacabuco

Esta noche.
La Libertad Avanza presentó esta noche a sus candidatos a concejales y consejeros escolares para Chacabuco con la consigna "Kirchnerismo Nunca Más"
El acto se llevó a cabo en el primer piso de la Cámara de Comercio.
Además de los locales, hubo autoridades seccionales y candidatos a legisladores provinciales como Gonzalo Cabezas.
Los discursos fueron varios y breves.
"Estoy acá porque volvi a creer en la política, única herramienta transformadora", expresó María Emilia Recondo, primera candidata a Concejal.
"Somos un gran equipo que se puso la camiseta del presidente defendiendo las ideas de la libertad ", agregó.
"No puede ser que la única fuente de trabajo sea colgarse del Estado", afirmó.
Otra de las consignas del acto estuvo vinculada a motivar a la gente para que vaya a votar y que elija al color violeta que identifica al Frente político del presidente Javier Milei.
Cabezas le agradeció públicamente a Juan José Stéfano, armador de la LLA en Chacabuco.
"Me importa un carajo como se expresa el presidente -dijo Cabezas-. El presidente ejerce el poder"
Agregó que Milei le volverá a ganar a sus adversarios.
Hubo críticas para Acel Kicillof por la estatización de YPF.
"Tenemos que empezar a pensar en ser gobierno en los municipios y la provincia en el 2027", expresó sobre el final el candidato a senador provincial.
