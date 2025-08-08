Nuevo hallazgo en un descampado de Chacabuco

Procedimiento.
Este viernes regresó a la ciudad de Chacabuco la Policía Ecológica para realizar operativos de control.
Chacabuquero.
Cómo en otras oportunidades se estuvieron recorriendo descampados y en uno de ellos sea yo el chasis de una moto que resultó tener pedido de secuestro por robo.
También hubo inspecciones de talleres y fiscalización de los rodados que están siendo reparados en los mismos.
Procedimientos se llevaron a cabo en conjunto con personal de la subsecretaría de Seguridad.
