Incidentes en la noche de Chacabuco

Madrugada.
Durante la madrugada se registraron incidentes en distintos puntos de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
En algunos de ellos tomó intervención la policía.
Hubo conflicto entre vecinos en inmediaciones de Belgrano y Rocha, Mitre y Sarmiento, Hipólito Yrigoyen y Andres de Vera.
Al menos una persona fue trasladada a la comisaría en patrullero pero yo paso por el Hospital para la realización de un precario médico.
Por otro lado, en cercanías de la estación de colectivos de la ciudad llamó la atención de un vecino la actitud de un sujeto que estaba probando una llave en motos que estaban estacionados allí. Llamó a la policía pero cuando arribó el móvil el sospechoso ya se había marchado.
Por último, como ocurrió en otras madrugadas hubo quejas por la circulación de motos a alta velocidad haciendo ruidos con sus escapes.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
Todavía se habla de esto:
- Choque en la noche de Chacabuco
- La Libertad Avanza presentó a sus candidatos en Chacabuco
- Tenis en Chacabuco W35: ya están las semifinalistas y saldrán en la tele
- Niña mordida por un perro en un barrio de Chacabuco
- Corte programado de energía en Chacabuco
- La Libertad Avanza presenta sus candidatos en Chacabuco
- Mix de Chacabuco: Subastan un inmueble - Jurados de una fiesta - Muestra aniversario
- La Municipalidad de Chacabuco recibió menos fondos coparticipables
- Inauguraron luminarias en 7 cuadras de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario