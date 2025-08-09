sábado, 9 de agosto de 2025

Vecino agredido en una vivienda de Chacabuco

Esta mañana.

Un vecino puso en conocimiento de la policía que esta mañana fue agredido en una vivienda de la ciudad de Chacabuco. 



Al parecer, acusó a la ex pareja. Dicha mujer se retiró del lugar antes del arribo del patrullero.

No obstante, la Policía trasladó al vecino, de alrededor de 30 años, a la Comisaría para radicar una denuncia.


Ocurrió en inmediaciones de Córdoba y 827.


