Este sábado fue inaugurada la nueva Estación de Colectivos de Junín, en ruta 7 y Circunvalación.
Se llama "Mario Meoni", en homenaje al ex intendente de Junín y ministro de Transporte de la Nación que falleció en un siniestro vial en la ruta 7.
El acto fue encabezado por el intendente Pablo Petrecca.
En sus palabras, el jefe comunal aseguró que este espacio, "tiene como objetivo honrar, reconocer y recordar a su ideólogo y también fundamental para su finalización, Mario Andrés Meoni, por eso propusimos que esta terminal lleve su nombre y que su legado quede para siempre y todo Junín sepa quién fue".
"Con Mario teníamos diferencias, pero cuando uno gobierna la ciudad, hay cosas que apasionan y unen y con Mario nos unía Junín, ver a nuestra ciudad brillar y esta terminal hace que Junín siga siendo un faro en toda la provincia de Buenos Aires. Uno como intendente debe resolver muchos problemas del día a día, pero también una mirada a largo plazo y son pocas las personas que tienen esa visión a largo plazo, pero el tiempo, a pesar de las críticas, comprueba que esa mirada es siempre la correcta", agregó.
Petrecca aseguró que "esta terminal, es una distinción más que hace que Junín siga brillando. Creo en construir sobre lo construido y cuando uno ve en el país cuáles son las ciudades que crecen, son aquellas que sostienen políticas en el largo plazo, ahí está la clave, no importa quien gobierne, lo importante es avanzar sobre lo hecho, hoy pasa en Junín".
Como ya informó Chacabuquero, desde este 10 de agosto toda la operatividad de los colectivos pasa a esta nueva estación. Ya no funcionará la anterior estación que estaba en el centro de la vecina ciudad.
