Vecino acusado por la ex pareja en Chacabuco

En la ciudad.
A lo largo del día se registraron distintas situaciones de distinto grado de violencia en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Por ejemplo, un vecino fue traslado por la policía hasta la Comisaría para poder erradicar una denuncia en contra de su ex pareja.
Al parecer, entre ambas personas hay una medida judicial de no acercamiento y el vecino se quejó de que su ex novia no la estaba respetando. Habría consignado que la mujer estaba rondando su vivienda.
Por otro lado, en un barrio alejado del centro de la ciudad los vecinos llamaron a la policía luego que una mujer fuera increpada por su ex novia a las puertas de su casa. La acusada se marchó de lugar antes de la ciudad de los móviles de la fuerza de seguridad.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Choque en una avenida de Chacabuco
- Fue inaugurada la nueva Estación de Colectivos de Junín
- Se conmemoró el 20° aniversario de este espacio para la Cultura de Chacabuco
- El Torneo de Tenis de Chacabuco ya tiene a sus dos finalistas
- Antes de la elecciones habrá un megafestival de cumbia en Junín
- Se conoció el motivo del corte de electricidad de este sábado en Chacabuco
- Chacabuco para Todos II: ATE sorteó los lotes con presencia del intendente
- Vecino agredido en una vivienda de Chacabuco
- Incidentes en la noche de Chacabuco
- Nuevo hallazgo en un descampado de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Choque en la noche de Chacabuco
- La Libertad Avanza presentó a sus candidatos en Chacabuco
- Tenis en Chacabuco W35: ya están las semifinalistas y saldrán en la tele
- Niña mordida por un perro en un barrio de Chacabuco
- Corte programado de energía en Chacabuco
- La Libertad Avanza presenta sus candidatos en Chacabuco
- Mix de Chacabuco: Subastan un inmueble - Jurados de una fiesta - Muestra aniversario
- La Municipalidad de Chacabuco recibió menos fondos coparticipables
- Inauguraron luminarias en 7 cuadras de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario