Chacabuco para Todos II: ATE sorteó los lotes con presencia del intendente

Tierras.
Anoche, el Intendente Municipal, Darío Golía acompañó a los integrantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en la realización del sorteo de terrenos correspondiente al programa Chacabuco para Todos II, otorgados por el Municipio de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Horacio Calarco, Secretario General del gremio, junto a la comisión directiva, recibieron al Intendente en su nueva sede en calle Reconquista y Maipú, agradeciendo haber llegado para presenciar el sorteo el cual fue por bolillero con la certificación ante Escribana Pública, así lo manifestó el Secretario General, para dar absoluta transparencia al sorteo, con un dato fundamental que los afiliados, debían estar presentes al momento del comienzo del sorteo.
Agregó que, los beneficiarios titulares fueron veinte compañeros municipales, y otra misma cantidad quedan como suplentes, porque una vez entregadas las planillas se va a realizar un cruce de datos de los titulares para saber si no hay ningún tipo de restricciones para la adjudicación.
Golía por su parte, dijo: “Es una alegría poder compartir con todos ustedes este sorteo, haciendo referencia que no es un regalo, que cada uno de los adjudicados van a pagar una cuota mensual muy accesible para poder tener ese pedacito de tierra, el cual es de suma importancia para acceder en un futuro a la casa propia, porque lo más importante es tener el terreno, siendo la base para construir una vivienda”.
Golía, estuvo acompañado por el Asesor Letrado, Matías Sassoni; el Jefe de Compras, Fabián Cattaneo y la Subsecretaría de Ceremonial y Protocolo, Lorena Nicola.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Vecino agredido en una vivienda de Chacabuco
- Incidentes en la noche de Chacabuco
- Nuevo hallazgo en un descampado de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Choque en la noche de Chacabuco
- La Libertad Avanza presentó a sus candidatos en Chacabuco
- Tenis en Chacabuco W35: ya están las semifinalistas y saldrán en la tele
- Niña mordida por un perro en un barrio de Chacabuco
- Corte programado de energía en Chacabuco
- La Libertad Avanza presenta sus candidatos en Chacabuco
- Mix de Chacabuco: Subastan un inmueble - Jurados de una fiesta - Muestra aniversario
- La Municipalidad de Chacabuco recibió menos fondos coparticipables
- Inauguraron luminarias en 7 cuadras de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario