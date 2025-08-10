Oficializadas: 16 listas buscan las bancas de la Cuarta Sección Electoral

Premios.
Candidatos a senadores de Chacabuco y la zona.
La Junta Electoral de la provincia oficializó 16 listas de candidatos a senadores provinciales por la Cuarta Sección Electoral.
Hay chacabuquenses en las nóminas, como Julieta Garello (Fuerza Patria); Emilio Almada y Carlos Santágata (Avanzada Socialista); Eduardo Bunster (Frente de Izquierda); Luis Speranza (Potencia) y Sebastián D'Alfonso (Unión Liberal)
Estos son los frentes que estarán en los cuartos oscuros el día de la elección legislativa provincial
Listas:
Construyendo Porvenir
Partido Libertario
Valores Republica denos
Alianza Es Con Vos Es Con Nosotros
Alianza Nuevos Aires
Alianza Potencia
Alianza La Libertad Avanza
Alianza Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad
Alianza Fuerza Patria
Alianza Somos Buenos Aires
Alianza Union Liberal
Alianza Union Y Libertad
Movimiento Avanzada Socialista
Partido Frente Patriota Federal
Partido Politica Obrera
Partido Tiempo De Todos
