Oficializadas: 16 listas buscan las bancas de la Cuarta Sección Electoral

 

Candidatos a senadores de Chacabuco y la zona.

La Junta Electoral de la provincia oficializó 16 listas de candidatos a senadores provinciales por la Cuarta Sección Electoral.

Hay chacabuquenses en las nóminas, como Julieta Garello (Fuerza Patria); Emilio Almada y Carlos Santágata (Avanzada Socialista); Eduardo Bunster (Frente de Izquierda); Luis Speranza (Potencia) y Sebastián D'Alfonso (Unión Liberal)



Estos son los frentes que estarán en los cuartos oscuros el día de la elección legislativa provincial

Listas:

Construyendo Porvenir
Partido Libertario
Valores Republica denos
Alianza Es Con Vos Es Con Nosotros
Alianza Nuevos Aires
Alianza Potencia
Alianza La Libertad Avanza
Alianza Frente De Izquierda Y De Trabajadores - Unidad
Alianza Fuerza Patria
Alianza Somos Buenos Aires
Alianza Union Liberal
Alianza Union Y Libertad
Movimiento Avanzada Socialista
Partido Frente Patriota Federal
Partido Politica Obrera
Partido Tiempo De Todos


