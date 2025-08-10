Le robaron a un vecino de Chacabuco

Golpe.
Un vecino sufrió un robo este domingo en la ciudad de Chacabuco.
Golpe.
Esta mañana se dirigió a un terreno donde está construyendo una vivienda y detectó que le faltaban dos palets con ladrillos huecos. Serían alrededor de 288 ladrillos.
Según lo informado por un familiar de la víctima, el terreno está ubicado sobre la calle soberanía nacional al 1000.
