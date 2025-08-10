Operan a un niño de Chacabuco pero sigue necesitando apoyo

Novedades.
Sofía Boero se comunicó con Chacabuquero para informar que su hijo Donato será operado.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de vecina que comenzó a vender una rifa con 20 premios para poder reunir los 7 millones de pesos que le cobraban por la intervención quirúrgica.
La operación contra los pies planos se llevará a cabo el jueves 14 de agosto.
Todavía quedan por vender 400 números a 6000 pesos casa uno.
Para ver la rifa y saber como comprarla, visite el perfil de Facebook de la vecina: https://www.facebook.com/sofi.boero.3
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Secuestraron motos y algo más en Chacabuco
- Le robaron a un vecino de Chacabuco
- Tolosa ganó el Gran Premio Pedro Prieto de Chacabuco
- Quema peligrosa en Chacabuco
- Tenis: Giovannini ganó de manera épica el torneo de Chacabuco
- Principio de incendio en un barrio de Chacabuco
- "Necesitamos ayuda de la comunidad de Chacabuco"
- Video: Vecinos evitaron un daño mayor
- Oficializadas: 16 listas buscan las bancas de la Cuarta Sección Electoral
- Listas oficializadas: todos los candidatos de Chacabuco
- Video: Testimonio sobre el incendio del auto
- Auto fue consumido por el fuego en la noche de Chacabuco
- Vecino acosado por la ex pareja en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Choque en una avenida de Chacabuco
- Fue inaugurada la nueva Estación de Colectivos de Junín
- Se conmemoró el 20° aniversario de este espacio para la Cultura de Chacabuco
- El Torneo de Tenis de Chacabuco ya tiene a sus dos finalistas
- Antes de la elecciones habrá un megafestival de cumbia en Junín
- Se conoció el motivo del corte de electricidad de este sábado en Chacabuco
- Chacabuco para Todos II: ATE sorteó los lotes con presencia del intendente
- Vecino agredido en una vivienda de Chacabuco
- Incidentes en la noche de Chacabuco
- Nuevo hallazgo en un descampado de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario