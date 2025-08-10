domingo, 10 de agosto de 2025

Operan a un niño de Chacabuco pero sigue necesitando apoyo

 


Sofía Boero se comunicó con Chacabuquero para informar que su hijo Donato será operado.



Se trata de vecina que comenzó a vender una rifa con 20 premios para poder reunir los 7 millones de pesos que le cobraban por la intervención quirúrgica.

La operación contra los pies planos se llevará a cabo el jueves 14 de agosto.

Todavía quedan por  vender 400 números a 6000 pesos casa uno.

Para ver la rifa y saber como comprarla, visite el perfil de Facebook de la vecina: https://www.facebook.com/sofi.boero.3


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

