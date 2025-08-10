domingo, 10 de agosto de 2025

Video: Testimonio sobre el incendio del auto


Madrugada.

Chacabuquero habló con la pareja de la duela del auto que se incendió esta madrugada.


Se trata de Daniel Oromé, quien vive frente al lugar donde estaba estacionado el rodado.

El siniestro vial ocurrió en Coronel Suárez entre Pinto y Conesa, alrededor de las 4.00 de la mañana.

Motos. Durante la madrugada las motos volvieron a generar quejas de los vecinos por los ruidos molestos.

