lunes, 11 de agosto de 2025

Mix de Chacabuco: Nuevo contrato municipal por descuento - Celebración - Conti por dos

 

Breves 

Contrato. Este lunes por la mañana la Municipalidad de Chacabuco firmará un contrato con la empresa a cargo de la planta de Revisión Técnica para camiones y máquinas que funciona en el kilómetro 210.



El acuerdo es para aplicar un 20 por ciento de descuento.

La firma será a las 10.00 en el despacho del intendente Rubén Darío Golía.

Festejo. La parroquia de los Santos Arcángeles, encabezada por el padre Raúl Moretto, realizó ayer a la tarde festejos por el día del niño con una serie de actividades en la cuadra sobre calle La Plata frente al templo, jornada que se prolongó hasta pasadas las 17:00 horas, en la que participaron los agasajados, acompañados de sus familias y la comunidad católica, con inflables, Metegol, ping -pong, fútbol tenis y merienda.


Conti. Este vienes habrá dos Actividades vinculadas al centenario del nacimiento de Haroldo Conti.

En la Escuela de Actividades Culturales a las 19.30 habrá un encuentro de Café Cultura titulado "Baladas de un escritor nómade". Estará a cargo del profesor de historia Marcelo Ceresole y el escritor Federico Von Baumbach.

En el Teatro Italiano a las 21.00 se estrenará "Huellas de Haroldo" protagonizada por Alfredo Martín. 

Habrá otra función el sábado a la misma hora.


