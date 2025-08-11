Mix de Chacabuco: Nuevo contrato municipal por descuento - Celebración - Conti por dos

Breves
Contrato. Este lunes por la mañana la Municipalidad de Chacabuco firmará un contrato con la empresa a cargo de la planta de Revisión Técnica para camiones y máquinas que funciona en el kilómetro 210.
El acuerdo es para aplicar un 20 por ciento de descuento.
La firma será a las 10.00 en el despacho del intendente Rubén Darío Golía.
Festejo. La parroquia de los Santos Arcángeles, encabezada por el padre Raúl Moretto, realizó ayer a la tarde festejos por el día del niño con una serie de actividades en la cuadra sobre calle La Plata frente al templo, jornada que se prolongó hasta pasadas las 17:00 horas, en la que participaron los agasajados, acompañados de sus familias y la comunidad católica, con inflables, Metegol, ping -pong, fútbol tenis y merienda.
Conti. Este vienes habrá dos Actividades vinculadas al centenario del nacimiento de Haroldo Conti.
En la Escuela de Actividades Culturales a las 19.30 habrá un encuentro de Café Cultura titulado "Baladas de un escritor nómade". Estará a cargo del profesor de historia Marcelo Ceresole y el escritor Federico Von Baumbach.
En el Teatro Italiano a las 21.00 se estrenará "Huellas de Haroldo" protagonizada por Alfredo Martín.
Habrá otra función el sábado a la misma hora.
