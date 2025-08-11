lunes, 11 de agosto de 2025

Choque camino a Buenos Aires

 


Esta mañana.

Esta mañana se registró un accidente de tránsito en la ruta 7. 



Fue a la altura del cruce con la ruta provincial 51 en Carmen de Areco.

Participaron un auto y una camioneta. Dos personas fueron trasladadas al hospital de la mencionada ciudad. 

Fueron convocados los bomberos voluntarios de Carmen.

Según informado la ruta no está cortada.

Foto: Síncope Noticias


