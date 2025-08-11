Últimas horas.
Durante las últimas horas se registró un nuevo robo en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Durante el fin de semana alguien ingresó a una propiedad dañando un alambrado y sustrajo una mezcladora de cemento y varias herramientas de albañilería.
Ocurrió en una zona alejada del centro de la ciudad: calle Ituzaingó cerca de la ruta 7.
La información fue dada a conocer a través de las redes sociales.
Cómo informo ayer chacabuquero también durante el fin de semana otro vecino sufrió el robo de dos palets de ladrillos huecos en un loteo.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Choque en la tarde de Chacabuco
- Descuento para transportistas de Chacabuco en la revisión técnica
- Choque camino a Buenos Aires
- Mix de Chacabuco: Nuevo contrato municipal por descuento - Celebración - Conti por dos
- Operan a un niño de Chacabuco pero sigue necesitando apoyo
Todavía se habla esto:
- Secuestraron motos y algo más en Chacabuco
- Le robaron a un vecino de Chacabuco
- Tolosa ganó el Gran Premio Pedro Prieto de Chacabuco
- Quema peligrosa en Chacabuco
- Tenis: Giovannini ganó de manera épica el torneo de Chacabuco
- Principio de incendio en un barrio de Chacabuco
- "Necesitamos ayuda de la comunidad de Chacabuco"
- Video: Vecinos evitaron un daño mayor
- Oficializadas: 16 listas buscan las bancas de la Cuarta Sección Electoral
- Listas oficializadas: todos los candidatos de Chacabuco
- Video: Testimonio sobre el incendio del auto
- Auto fue consumido por el fuego en la noche de Chacabuco
- Vecino acosado por la ex pareja en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario