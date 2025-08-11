Descuento para transportistas de Chacabuco en la revisión técnica

Detalle.
Esta mañana la Municipalidad de Chacabuco firmó un convenio con la firma a cargo de la Revisión Técnica Obligatoria de camiones.
La empresa se llama Construhidro S.A. y cuenta con una planta en el kilómetro 210 de la ruta 7.
El acuerdo permitirá a los titulares de camiones obtener un 20% de descuento en la revisión técnica a través del programa "Fortalecer!"
Estuvieron presentes en el despacho del intendente en el Palacio Municipal representantes de la cámara de transportistas y la cooperativa de transporte de Chacabuco.
Fortalecer esa iniciativa municipal que hasta ahora permitía a distintos sectores acceder a descuentos en la compra de diferentes productos presentando una credencial.
