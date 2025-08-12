Ingresaron a varias propiedades durante la noche de Chacabuco

Para tener en cuenta.
Durante la noche hubo situaciones de inseguridad en distintos puntos de la ciudad de Chacabuco.
Se pidió la presencia policial para inspeccionar propiedades.
Volver a Chacabuquero.
Cerca de las 4 de la mañana un vecino observó la presencia de un sujeto en el patio de su vivienda. Al parecer, quería robar una moto. Al verse descubierto, el sospechoso se escapó.
Esto sucedió en inmediaciones del kilómetro 211 de la ruta 7.
Por otro lado, en cercanías de 629 y Frondizi un vecino advirtió a través de cámaras se seguridad que alguien andaba rondando por el interior de un predio donde se estacionan rodados.
Por último, en la zona de Elguea Román y Doctor Fernández también hubo una inspección porque a través de una cámara de vigilancia se observó a una persona saltando un tapial.
