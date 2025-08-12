Festival por el Día de las Infancias en Chacabuco

Centro de la ciudad.
Este domingo se llevará a cabo un festival por el Día de las Infancias en el centro de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Habrá shows de Sandra Alegre, Danilero, Pochi, la Estatua Viviente, además de Juegos de Deportes y Juventud, y Talleres de la Escuela de Actividades Culturales.
Los Sindicatos Agremia, UOMA, UOM, y panaderos brindarán una chocolatada solidaria.
Será desde las 14.00 frente al Palacio Municipal.
