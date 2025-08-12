martes, 12 de agosto de 2025

Violento accidente a las puertas del Hospital de Chacabuco

 


Esta noche se registró un violento accidente en inmediaciones del hospital municipal de Chacabuco. 



Una moto chocó con un auto. El conductor del rodado de menor porte fue trasladado al nosocomio.


Sucedió en la intersección de Avenida Garay y calle Salta.

