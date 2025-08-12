Violento accidente a las puertas del Hospital de Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registró un violento accidente en inmediaciones del hospital municipal de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una moto chocó con un auto. El conductor del rodado de menor porte fue trasladado al nosocomio.
A la altura de la puerta del acompañante del coche.
Sucedió en la intersección de Avenida Garay y calle Salta.
