Mix de Chacabuco: Invitan al simulacro de incendio - Proyectos de Somos - Capacitaciones docentes

Simulacro. Los Bomberos Voluntarios invitaron a la comunidad a presenciar el simulacro de derrame de combustible, rescate e incendio que se llevará a cabo este miércoles 13 de agosto en la estación de servicio ubicada en Solís y Balcarce a las 21.00.
Se pidió concurrir desde las 20.00.
Proyectos. El bloque de concejales de Somos Buenos Aires Chacabuco dio a conocer los proyectos prestados para la próxima sesión:
Se propone destacar y agradecer públicamente la labor de Gabriela Araya, primera puericultora universitaria, y de todas las puericultoras de Chacabuco, destacando su valiosa tarea de acompañar, asesorar y contener en el proceso de lactancia materna.
Por otro lado, ante la falta de iluminación en distintas calles del barrio, solicitamos al Ejecutivo Municipal la instalación de luminarias que mejoren la visibilidad, aumenten la seguridad y prevengan hechos delictivos.
Por último, se requerió la finalización de obras de infraestructura que quedaron inconclusas y representan un riesgo para quienes transitan por la zona. Además, en el lugar se registra una pérdida de agua potable que debe ser reparada con urgencia. Se solicita que las tareas se completen y se mantenga una señalización adecuada hasta su terminación, para prevenir accidentes y garantizar el uso seguro de las calles.
Capacitaciones. Hoy se anunciaron 3 capacitaciones para docentes de Chacabuco que serán dictadas por la Universidad de Hurlingham.
Se trata de “La enseñanza del deporte. Enfoque socioeducativo”; “Lectura y Escritura en la Escuela Secundaria”; y finalmente “Hibridaciones: Cultura Digital y Cultura Escolar”.
Para más información, dirigirse al Centro de Altos Estudios, en Olavarría entre Solís y Falucho.
