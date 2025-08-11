Mix de Chacabuco: Cuidado con el pitbull - Recorren la comisaría - Entregan bicicletas

Breves.
Pitbull. A lo largo de la tarde de este lunes la presencia de un perro pitbull generó inquietud entre los vecinos de un sector de la ciudad de Chacabuco, en la tarde de este lunes.
El animal deambulaba sin dueño por la cuadra de la avenida Lamadrid delimitada por las calles Ituzaingó y Almafuerte.
Volver a Chacabuquero.
Los vecinos temerosos llamaron a la policía más de una vez para que hicieran algo con el can y al parecer finalmente se hizo cargo del animal la guardia urbana.
Recorrida. Entre las actividades del intendente Rubén Darío Golía del día martes se encuentra una recorrida por las nuevas instalaciones de la comisaría de la mujer y la familia.
Se trata de un inmueble que alquila la municipalidad de chacabuco el cual está ubicado en Alberdi 62.
Será a las 11.30.
Bicicletas. La otra actividad de la agenda del jefe comunal del día martes es la entrega de las bicicletas que hace unos días llegaron a chacabuco junto con el gobernador de la provincia Axel kicillof.
El acto se llevará a cabo en el patio de los intendentes del palacio municipal a las 13:30.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Menores denunciados por su comportamiento
- Incidente en un barrio de Chacabuco
- Choque en la tarde de Chacabuco
- Nuevo robo en la ciudad de Chacabuco
- Descuento para transportistas de Chacabuco en la revisión técnica
- Choque camino a Buenos Aires
- Mix de Chacabuco: Nuevo contrato municipal por descuento - Celebración - Conti por dos
- Operan a un niño de Chacabuco pero sigue necesitando apoyo
Todavía se habla esto:
- Secuestraron motos y algo más en Chacabuco
- Le robaron a un vecino de Chacabuco
- Tolosa ganó el Gran Premio Pedro Prieto de Chacabuco
- Quema peligrosa en Chacabuco
- Tenis: Giovannini ganó de manera épica el torneo de Chacabuco
- Principio de incendio en un barrio de Chacabuco
- "Necesitamos ayuda de la comunidad de Chacabuco"
- Video: Vecinos evitaron un daño mayor
- Oficializadas: 16 listas buscan las bancas de la Cuarta Sección Electoral
- Listas oficializadas: todos los candidatos de Chacabuco
- Video: Testimonio sobre el incendio del auto
- Auto fue consumido por el fuego en la noche de Chacabuco
- Vecino acosado por la ex pareja en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario