martes, 12 de agosto de 2025

Todo tiene un final en la zona de Chacabuco

 


Lo que viene.

Los habitantes de Chacabuco la zona han disfrutado en lo inmediato de días primaverales pero eso parece tener un final inmediato. 



Volver a Chacabuquero.

Según el pronóstico del tiempo del servicio meteorológico nacional el jueves y el viernes las temperaturas mínimas estarán por debajo del cero. 

Y si bien posteriormente subirá la temperatura pronosticada lo cierto es que para el lunes se anuncia la probabilidad de lluvias aisladas con viento.

Lo bueno es que el domingo en un día dedicado a las niñas, niños o infantes, las temperaturas podrían ser agradables y sin La amenaza de precipitaciones.


