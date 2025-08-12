Se esperan novedades sobre una dependencia judicial para Chacabuco

Problemática.
Se está a la espera de que una nueva dependencia judicial funciona en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de un juzgado de familia que permitiría descomprimir la labor que hasta el momento tiene su cargo del juzgado de paz.
Esto fue informado esta mañana por el intendente Rubén Darío Golía, mientras encabezaba una recorrida por la nueva instalaciones de la comisaría de la mujer y la familia.
El juzgado ya está creado y se está avanzando con la selección de los magistrados.
Al parecer el juzgado podría comenzar a funcionar en el 2026.
En lo que respecta a la recorrida por la comisaría de la mujer y la familia, Golía destacó la labor desarrollada por el personal de la dependencia.
