Entregaron bicicletas al Área de Adultos Mayores

Para programas recreativos.
La Municipalidad comenzó a distribuir las bicicletas que le otorgó la Provincia
Volver a Chacabuquero.
Esta tarde se entregaron 10 rodados al área de Adultos Mayores de la Municipalidad, con sus correspondientes cascos
El acto se llevó a cabo en el patio de los intendentes del Palacio municipal.
Según lo informado, los vehículos serán utilizados en un programa llamado "Conociendo nuestro Chacabuco" a través del cual los adultos mayores podrán realizar salidas recreativas.
Otras bicicletas que vinieron de la provincia serán distribuidas entre las delegaciones municipales de Rawson, Castilla y OHiggins para que desarrollen actividades de cicloturismo.
También habrá bicicletas en el Parque recreativo y el Hogar del niño para que las personas puedan utilizarlas sin cargo dejando su documento Nacional de identidad.
