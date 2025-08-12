martes, 12 de agosto de 2025

Entregaron bicicletas al Área de Adultos Mayores

 


Para programas recreativos.

La Municipalidad comenzó a distribuir las bicicletas que le otorgó la Provincia 



Esta tarde se entregaron 10 rodados al área de Adultos Mayores de la Municipalidad, con sus correspondientes cascos 

El acto se llevó a cabo en el patio de los intendentes del Palacio municipal. 

Según lo informado, los vehículos serán utilizados en un programa llamado "Conociendo nuestro Chacabuco" a través del cual los adultos mayores podrán realizar salidas recreativas. 

Otras bicicletas que vinieron de la provincia serán distribuidas entre las delegaciones municipales de Rawson, Castilla y OHiggins para que desarrollen actividades de cicloturismo. 

También habrá bicicletas en el Parque recreativo y el Hogar del niño para que las personas puedan utilizarlas sin cargo dejando su documento Nacional de identidad.


