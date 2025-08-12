Un escritor de Chacabuco ganó un premio de 3 millones de pesos

Novela.
Un escritor que vivió varios años en Chacabuco ganó un importante premio en un concurso de novela..
Volver a Chacabuquero.
El jurado, compuesto por Osvaldo Baigorria, Carla Maliandi y Leo Oyola, otorgó a En el cielo un hombre, de Manuel Crespo el premio de $3.000.000 y la publicación dentro de la colección Nuevas Narrativas.
Además, se entregaron dos menciones especiales a las novelas Habló con los muertos, de Enrique Antonio Rivas y El tatuaje de la pólvora, de Lautaro Ortiz.
De esta tercera convocatoria participaron 331 novelas originales e inéditas, que llegaron desde 72 localidades de la Provincia de Buenos Aires.
El premio Hebe Uhart de Novela fue pensado para promover la creatividad artística, impulsar la escritura, fomentar la producción de novelas, reconocer y darles una visibilidad mayor a las nuevas narrativas dentro del catálogo del sello editorial público y estatal.
Manuel Crespo nació en la Ciudad de Buenos Aires en 1982 y creció en Chacabuco, provincia de Buenos Aires donde residió hasta hace unos meses. Su novela Los hijos únicos ganó en 2010 el Concurso Nacional «Laura Palmer no ha muerto» y fue publicada ese año por Gárgola Ediciones. Fosfato, su primer libro de cuentos, fue premiado en 2018 en el concurso anual del Fondo Nacional de las Artes (FNA) y publicado en 2019 por Ediciones La Parte Maldita. En 2025 lanzó su segunda novela, Un vidrio, publicada por la editorial artesanal Ninguna Orilla.
Textos de su autoría fueron incluidos en revistas y antologías de Argentina, España, México y Estados Unidos. Es editor de la sección «Otras literaturas» en Otra Parte Semanal y colaborador en la revista El Diletante.
