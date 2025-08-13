"Da vergüenza lo que nos pasó"

Nota pedida.
Quisiera contar lo que nos pasó hoy con mi mamá en el Hospital. Fue una vergüenza, la verdad.
Volver a Chacabuquero.
Lleve a mí mamá al Hospital porque supuestamente hoy teníamos turno con el doctor en la Oficina del Área de Discapacidad ya que desde la dirección nos dijeron que nos habían dado el turno.
Mi mamá tiene problemas de vista y tenía que hacer un trámite relacionado con el Certificado Único de Discapacidad.
Llegamos y nos dijeron que no teníamos turno. Estuvimos esperando y nos mandaron a cada cuál para su casa. No nos pasó solamente a nosotros. Había otras personas.
Bastante mal educados los directivos que trabajan allí. Fue una persona que tenía conocidos y la atendieron.
Firma:
Magui
