"Rosita" es candidata a senadora en la Sección de Chacabuco

Compite con Speranza, Garello, Almada y Bunster por un lugar en la Legislatura.
El actor que encarna a Rosita en el programa Pasión de Sábado es candidato a senador provincial en la Cuarta Sección Electoral de la que forma parte Chacabuco.
Se llama Gabriel González, y además de conducir el programa de cumbia tiene un interés en la política que viene desde hace años.
Es presidente del Rotary Club y ha colaborado con la Fundación Banco Provincia.
Es Coach Ontológico y en el 2021 dijo que Leo Cositorto era su mentor.
En anteriores elecciones se mostro cerca de Juntos con el Cambio y Diego Santilli.
Sin embargo, en este 2025 ocupa el cuarto lugar en la lista de candidatos de Nuevos Aires.
