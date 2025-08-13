miércoles, 13 de agosto de 2025

"Rosita" es candidata a senadora en la Sección de Chacabuco

 


Compite con Speranza, Garello, Almada y Bunster por un lugar en la Legislatura.

El actor que encarna a Rosita en el programa Pasión de Sábado es candidato a senador provincial en la Cuarta Sección Electoral de la que forma parte Chacabuco.



Se llama Gabriel González, y además de conducir el programa de cumbia tiene un interés en la política que viene desde hace años.

Es presidente del Rotary Club y ha colaborado con la Fundación Banco Provincia.

Es Coach Ontológico y en el 2021 dijo que Leo Cositorto era su mentor.

En anteriores elecciones se mostro cerca de Juntos con el Cambio y Diego Santilli. 

Sin embargo, en este 2025 ocupa el cuarto lugar en la lista de candidatos de Nuevos Aires.


