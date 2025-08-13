Una persona fue demorada esta mañana en Chacabuco

Situación.
La policía demoró a una persona de sexo masculino esta mañana.
Ocurrió luego que un patrullero de la comisaría debiera dirigirse a una vivienda por un conflicto entre vecinos.
El problema era entre la dueña tal lugar de una persona que abono en alquiler.
La cuestión fue que al momento de ser identificado se detectó que el masculino no se había presentado a prestar declaración en una causa por tentativa de robo.
Es por eso que el sujeto fue trasladado a la sede policial en un móvil.
Ocurrió en inmediaciones de Máximo Gil y Dorrego.
