Antes del simulacro hubo un principio de incendio en Chacabuco

Anochecer. Más datos del incendio de un auto.
Antes del simulacro que se llevará a cabo esta noche en una estación de servicio, los bomberos voluntarios de Chacabuco debieron atender un principio de incendio real.
Volver a Chacabuquero.
Se trató de un incendio en un auto ocurrido en la calle Tulio Spinetti continuación, camino a la Escuela 18.
El vehículo afectado es un VW Gol Power.
Al parecer todo se debió a un desperfecto mecánico o eléctrico. El conductor del rodado es de apellido Bruno.
Cabe recordar que alrededor de las 21.00 se hará sonar la sirena del cuartel de bomberos con motivo del simulacro.
