miércoles, 13 de agosto de 2025

Vino a Chacabuco y alguien se llevó sus platos

 


Ciclismo.

Un constructor santafesino aficionado al ciclismo dio a conocer que estuvo en Chacabuco y que alguien se llevó varios platos de su propiedad.



Ocurrió este fin de semana.


"El domingo en Chacabuco alguien no se dió cuenta y se llevó una bolsa con platos como estos. 53-54-55-56 y 57. Por favor si tienen algún dato se los agradezco. Es la segunda vez que voy a ese circuito y me faltan cosas. Una pena".

La publicación fue realizada por Martín Bustos, quien vive en Roldán, provincia de Santa Fe.


