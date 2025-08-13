Vino a Chacabuco y alguien se llevó sus platos

Ciclismo.
Un constructor santafesino aficionado al ciclismo dio a conocer que estuvo en Chacabuco y que alguien se llevó varios platos de su propiedad.
Chacabuquero.
Ocurrió este fin de semana.
"El domingo en Chacabuco alguien no se dió cuenta y se llevó una bolsa con platos como estos. 53-54-55-56 y 57. Por favor si tienen algún dato se los agradezco. Es la segunda vez que voy a ese circuito y me faltan cosas. Una pena".
La publicación fue realizada por Martín Bustos, quien vive en Roldán, provincia de Santa Fe.
